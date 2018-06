Naomi Campbellová čelí dalšímu obvinění z napadení

Novou žalobu podala u manhattanského nejvyššího soudu pomocnice v domácnosti Gaby Gibsonová.

Campbellovou v ní viní ze zaměstnanecké diskriminace a z ublížení na těle a požaduje blíže neupřesněné odškodné.

Bulvárnímu plátku The New York Post Gibsonová sdělila, že ji Campbellová 17. ledna uštědřila políček do zátylku za to, že nemohla najít její černé značkové džíny. "Říkala, že to mám za vyučenou," prohlásila Gibsonová, která pro Campbellovou údajně pracovala tři měsíce.

Dnes má Campbellová znovu stanout před manhattanským trestním soudem v případu, v němž je obviněna, že zranila pomocnici v domácnosti Anu Scolavinovou mobilním telefonem. Rána si vyžádala čtyři stehy a modelce hrozí až sedm let vězení. Ta však jakoukoli vinu popírá. - více zde