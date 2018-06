My si musely kariéru vydřít, vzkazuje Naomi Campbellová novým modelkám

Campbellová přiznala, že svět modelingu se hodně změnil, hlavně pokud jde o sociální média. Nové hvězdy přehlídkových mol jako Kendall Jennerová, Karlie Klossová nebo Cara Delevingne mají na Instagramu a Facebooku miliony fanoušků a zásobují je fotkami ze zákulisí přehlídek, připravovaných kampaní a svého soukromí.

„Je to úžasné. Myslím, že jim přeji hodně štěstí,“ řekla Campbellová v televizní show Meredith Viery.

Její generace topmodelek, do níž patří Cindy Crawfordová, Linda Evangelista, Christy Turlingtonová a Claudia Schifferová, si prý musela přehlídková mola a úspěch zasloužit. Tvrdě dřely, aby se dostaly na výsluní a dosáhly úspěchu, který často stále trvá.

„Občas si říkám: Můj bože, my jsme pracovaly tak tvrdě a stále na tom pracujeme a ony k tomu přijdou prostě jen tak. Ale věřím, že někdy platí: lehce nabyl, lehce pozbyl. Takže jsem vlastně vděčná za to, jak jsem dělala svou kariéru. Nechtěla bych to jinak. Ony to mají tak, já takhle,“ dodala Campbellová.

O nových modelkách, kterým se přezdívá Instagirls, se nedávno zmínila také Cindy Crawfordová.

„Já musela být více než jen obrázek. Díky sociálním médiím je dnes spousta dívek jako Coco Rocha, Lily Aldridge, Georgia May Jaggerová a Cara Delevingne sama o sobě značkou. Když jsem začínala v modelingu, nic takového nebylo. Líbí se mi dívky, které vypadají, že jsou skutečně osobnostmi. Když jsou osobami, které bych ráda potkala. Georgia May Jaggerová je jednou z těch, na které se ráda dívám. Její obrázky jsou krásné, ale také zajímavé,“ dodala Crawfordová.