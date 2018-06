Naomi Campbell údajně plešatí. Jaká je pravda?

"My černošky máme specifické vlasy, takže pokud zatoužíme třeba po dlouhých rovných, musíme si pomoci uměle napletenými prameny. To se dělá několika způsoby. Pokud jsou vlasy napletené už vepředu nad čelem, může se po čase stát, že umělý pramen upadne, ale neznamená to, že by vypadl i s vlasy, on po nich jen jakoby sklouzne. Zůstane po něm jemné chmýří a pro Evropana to pak vypadá divně," vysvětlila iDNES.cz Nancy.



Nancy se seriálovou kolegyní Hankou Křížkovou

"Rozhodně si nemyslím, že by Naomi Campbell plešatěla, to by pak musela být plešatá každá černoška a to rozhodně není," dodala.

Nancy Johannes můžete v současnosti vídat v seriálu Prima TV Ošklivka Katka. "Produkce mě oslovila, jestli bych si nezkusila v seriálu zahrát. Já jsem na nabídku kývla, i když hraní nikdy nebyl můj sen. Teď jsem za tu zkušenost moc ráda. Sešla se skvělá parta a práce je pak o to zábavnější."

Činorodá kráska už ve VyVolených dokázala, že se neumí nudit, nejinak je tomu i v současnosti. "V nebližší době se chystám otevřít vlastní obchod s oblečením. Půjde o lehce extravagantní módu, i když extravagantní je možná silné slovo, půjde prostě o módu, která se tady zatím moc nenosí. Jednotlivé kousky budu dovážet z Londýna, kde je budu vlastnoručně vybírat."