Naomi: Byla jsem sjetá

Supermodelka Naomi Campbellová veřejně doznala svůj boj proti drogové závislosti. V televizním rozhovoru s americkým moderátorem Larry Kingem kráska z jižního Londýna řekla, že neviní nikoho jiného z odpovědnosti za své problémy a že je jednoduše "alergická" na omamné látky.

Velmi zásadně odmítla námitky, že by kdy byla pod vlivem drog v práci.

"Když jsem byla v rauši, moje oči to vysílaly ven. Lidé by poznali, že jsem sjetá", řekla.

Její zápas s drogami vyšel poprvé najevo, když list The Mirror otiskl její obrázky ze setkání anonymních narkomanů. Zažalovala noviny z narušení soukromí a vyhrála tři tisíce pět set liber jako odškodné, ale rozhodnutí soudu bylo později sníženo a ona odešla se sedmi sty padesáti tisíci liber.

Dvaatřicetiletá modelka, která má pověst velmi temperamentní osoby, vlastně přiznala, že její "hrubost" způsobilo užívání narkotik. Naomi byla obviněna z napadení své bývalé asistentky a rvaček s ostatními modelkami, příteli a manažery.

V těchto dnech je Campbellová čistá a snaží se rozvíjet svůj duchovní svět. Nedávno se vydala v Madonniných stopách, když se začala zajímat o esoterickou židovskou víru v Kabbalu.