Nancy z VyVolených plánuje miminko a odmítá erotiku

Exotická kráska, pocházející z africké Namibie, teď žije především prací. Ve VyVolených se netajila, že se chce zviditelnit, což se jí povedlo i díky Ošklivce Katce.

Jak dlouho se bude primácký seriál ještě točit, není jasné. Výpověď ale zatím nikdo nedostal. "Točíme dál, ale jak to bude, zatím nevíme. Kdyby byly nějaké změny, určitě bychom to věděli," prozradila Nancy.



Nancy s herečkou Violou Ottovou ze seriálu Ošklivka Katka

O nedostatek práce se ale nebojí. V centru Prahy má vlastní butik s italskou módou, objevuje se na přehlídkách a zatím dostává i zajímavé herecké nabídky.

"Jsou to různé nabídky na reklamy a focení, ale nabídli mi i lechtivou roli, díky které bych se dostala do erotiky. Šlo by o klasické zamilování se a pak postelové scény a to jsem odmítla," dodala se smíchem čokoládová kráska.

V osobním životě vládne také pohoda. S Angličanem Paulem, s nímž žije šest let, je stále spokojená a už brzy chtějí počít miminko. Zatím se tak prý nestalo, přestože některé deníky informovaly o pravém opaku.