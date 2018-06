Nancy vyměnila Novu za butik

Prodává v něm šperky a luxusní kabelky světových značek a z exotických materiálů. Jsou vyrobeny z hada, krokodýla či kajmana.

Nancy se dostala do Česka v sedmi letech spolu s dalšími namibijskými dětmi, které utekly před válkou. Vyrůstala tu do čtrnácti let a domů, do Afriky, se vrátila, aby tam studovala střední školu. Poté se nějakou dobu živila jako letuška.

Svoji budoucnost vidí v Evropě. "Mám tady víc pracovních příležitostí," říká. I když nedávno dostala nabídku vrátit se do televize, zavrhla ji. "Myslím si, že je lepší být svojí paní," tvrdí. Další obchod by si prý jednou ráda otevřela ve Vídni, kde pracuje její přítel.

Nancy Johannes si také občas vydělává jako modelka. Zkušenosti využila na přehlídce u příležitosti otevření svého butiku, kdy předvedla některé nabízené modely.