Namísto doplňku se hodí nahota

Rozdílné pojetí módy nespočívá jen v odvaze odkrývat půvaby. Návrháři čerpají dle svých inspirací, většinou tradičně z historie módy, kterou po svém kombinují a doplňují aktuálními vizemi. Někteří vycházeli z antického Říma, jiní - což způsobilo šok - použili image fundamentalistického afghánského hnutí Taliban!



Nicméně v zásadě lze říci, že jaro bude příští rok na celé zeměkouli v základním podobné: romanticky rozevláté, až ledabyle roztrhané, květinové v barvách modré, krémové i bílé, lososové a růžové. V podobách výstředních se dovolují syté až křiklavé barvy, v podobách decentnějších pak jemnější pastelové odstíny.



V New Yorku se hvězdou přehlídek stal Ralph Lauren, na jehož kolekci se přišla mimo jiné podívat i zpěvačka Britney Spearsková (viz foto ve fotogalerii).

Londýn byl letos první

Zdejší módní návrháři si po týdenním vypětí konečně oddychnou. Jediné co teď Angličany trápí je to, zda konečně přesvědčili svět, že jejich tvůrci, dílny a materiály obstojí ve světové konkurenci. V minulých letech totiž zejména Američané obvykle londýnský modní týden ignorovali a mířili rovnou do Milána a Paříže.

Přehlídky ukázaly, že si Britové rozhodně chtějí podržet svůj rukopis. Pro letošek je hodně vyjadřovali v černé, na kterou se vrhl také zdejší významný "londýnský Pařížan" - Roland Mouret, který obléká například Catherine Zeta-Jonesovou a Cate

Blanchettovou.



Jako vždy vytvořil velmi ženské, sexy, vyzývavě riskantní, ale nikdy pobuřující modely. Rozruch způsobil salón Pringle, který je znám tím, že plete oblečení především na golf a že 50 let módní přehlídku neměl. V neděli pozval elitu módního světa na čaj o páté, kde ukázal, co se od roku 1815 naučil tvořit v tradičních materiálech. Bikini a další lehce provokující modely Stuarta Stockdalea ukázaly, že se rozhodl vstoupit do nového století.



Z velkých jmen módního byznysu možná nejvíce překvapila Naomi Campbellová. Letos se sice v Londýně soudila s novinami Mirror a celkově se svým rodištěm příliš nevycházela, ale přesto se zde objevila a sklidila ovace. Ke svůdným plavkám si vzala diamantový náhrdelník za osm miliónů liber.