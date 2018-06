Namibijky zbavují čarováním muže potence

Ani čarodějnice nbývají tak zlé, jako vypadají.

Očarováním řeší namibijské ženy nejen obavy z dalšího těhotenství, ale i nevěry a dokonce domácího násilí. K oblouznění, ztrátě erekce a plodnosti využívají amatérské čarodějnice kromě různých bylin také africké žužu.Parlamentní strana DTA-UDF v čele s Phillemonem Moongoem tvrdí, že ženy tajně podávají partnerům takzvané africké žužu, látku, o níž se ví, že mužům dokáže opravdu velmi znepříjemnit pohlavní život. Ti pak těžko nebo vůbec nedosahují erekce.Šovinistická část poslanců se zpráv svého kolegy zalekla. Ačkoli je stín vržen zvláště na ženy, muži v Namibii propadají promiskuitě nejméně stejně často jako ženy. Muži však nemohou otěhotnět a tak je nikdo z morálně nepřístojného chování nemůže obvinit. Moongo však hovoří i o druhé stránce této karty. Je si totiž vědom toho, že místní ženy sáhly po magii jen proto, že se chtějí mstít za narůstající domácí násilí.V parlamentu přednesl: „Počet domácího násilí musí být rapidně snížen. Ale je jasné, že velkým viníkem jsou hlavně černé praktiky žen, namířené proti nám mužům. Mnohé ženy se v manželství dopouštějí cizoložství. Spí s kdejakým mužem ve svém okolí a pak otěhotní a tvrdí svým mužům, že dítě je jejich. Muži jsou však většinou sami na vině. Neboť vstupují do manželství, ale pak se milují jen s cizími ženami a doma svou ženu bijí. Je to začarovaný kruh. Muži zraňují a podvádějí ženy a ženy otravují a čarují. To je důvod, proč přibývá vražd v rodinách.“Namibijská zdravotnická organizace přitom tvrdí, že místní magie je velice krutá a nebezpečná. Většina mužů má prý trvalé zdravotní následky.