Náměstek Rudolf Blažek je pošesté otcem, opět má chlapce

S manželkou Lenkou žije Blažek již patnáct let a mluví o ní jako o přísné, ale spravedlivé ženě. Superlativy nešetří ani ve chvíli, kdy se dostane na téma porod.

"Tohle je závažná věc, žádná legrace. Jako člověk, který byl u porodu už poněkolikáté, můžu říct, že tohle ženám opravdu nezávidím. Nicméně moje žena je absolutní přeborník a šampionka, protože pokaždé to proběhlo tak, že jsme přišli na sál a během hodiny porodila krásné zdravé miminko. Není to zcela běžné," vysvětlil.

Rudolf Blažek s rodinou: manželka Lenka a děti Matěj, Vojta, Jakub, nejmladší Adam a dcera Barbora

Dům, který Blažkovi obývají v pražských Jinonicích, může na první pohled působit jako mateřská škola. Kromě nejmladšího Adama, který po narození vážil 3,23 kg a měřil 49 cm, v něm totiž bydlí i ostatní děti. "Z prvního manželství mám šestnáctiletého Honzu, s manželkou Lenkou pak čtrnáctiletou dceru Barboru, jedenáctiletého Matěje, sedmiletého Vojtu a tříletého Jakuba," vyjmenoval.

Politika děti nebere Poslechněte si, čemu se věnují náměstkovy děti

Chod domácnosti se podle pravé ruky primátora Pavla Béma nijak zásadně nezmění, miminko spíše ukrojí další volný čas, kterého i tak bylo málo. "Když oba chtějí, všechno se dá zvládnout - hlavně když člověk má doma takovou manželku jako já. Život se sice nezmění, ale velmi řádně budu muset porcovat svůj volný čas. Děti vyžadují pozornost a všem musím dát stejně. Jiné je to zase ve chvíli, kdy už se bavíte s dítětem, které má rozum, než s tím menším, kterého zabaví jen hraní. Je to prostě složité, ale doufám, že se to podaří," uzavírá.

Rudolf Blažek však není jediný politik, který se v těchto dnech raduje z narození potomka. Stejné oslavy se totiž konají i u prvního místopředsedy ČSSD Bohuslava Sobotky, který má syna Martina. - čtěte Sobotka z ČSSD je podruhé otcem, syn dostal jméno Martin