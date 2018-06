Namalujte si erb

Všichni, kteří se o to pokusili, vědí, jak je to složité: vymyslet a pak nakreslit vlastní erb. Svou podstatu se tak snaží vyjádřit malí pacienti Kliniky dětské onkologie v Praze-Motole. Časopis Lifebook oslovil ty, kteří se jim snaží pomáhat, lidi, jimž nemocné děti věří, váží si jich, nebo je obdivují, aby se pokusili o totéž. Aby namalovali svůj erb a vložili do něj to, co je charakterizuje, co mají rádi, popřípadě to, za co bojují. Děkujeme všem, kdo nás neodmítli - přistoupili na hru nebo vzali tento projekt velmi vážně. (Některé z nejzajímavějších erbů si můžete prohlédnout na této stránce, všechny ostatní na internetové adrese www.lifebook.cz.)