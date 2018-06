Nálezce kreditní karty vydíral Redforda

7:05 , aktualizováno 7:05

Získat zadarmo večeři ve výborné restauraci a volné skipasy mohl muž, který nalezl kreditní kartu Roberta Redforda. To mu však pořád bylo málo - požadoval ještě od herce podpis do památníku. To už bylo na 65letého Redforda moc, a tak si milého nálezce našla policie.