Nálepkovou okradl milenec, teď dluhy vrací

O tom, že byl Radiměřský sám ve velkých dluzích a měl zmrazené konto, neměla ani ponětí. Špatné tušení začala mít až ve chvíli, kdy zjistila, že jí chybí dvě stě tisíc korun, částka, kterou dostala od sponzora desky. Dalších půl milionu korun pak musela vložit do již rozjeté kampaně.

"Že má David finanční problémy, se ukázalo až začátkem letošního roku. Do té doby mlžil. Všechno vyšlo najevo ve chvíli, kdy zmizelo oněch dvě stě tisíc korun. Uhodila jsem na na něj a konečně se dozvěděla, jak se věci mají. Že to je vážné, se mi potvrdilo i v okamžiku, kdy jsme spolu měli odjet na dovolenou do Afriky, kterou jsem také platila já. Kvůli dluhům nemohl opustit republiku a já odjela sama. A proč jsem to dělala? Uvěřila jsem, že všechno uhradí dodatečně. Kdybych věděla, že na desku nejsou peníze, samozřejmě bych se do toho vůbec nepouštěla. Naštěstí se mi podařilo zastavit část kampaně, například billboardovou."

O čtrnáct let mladší podnikatel už byl za finanční podvody jednou ve vězení. Podvod udělal i na svoji partnerku. Zdá se ovšem, že chce všechno napravit, peníze totiž začíná pomalu vracet. "Slíbil mi, že dá všechno do pořádku a peníze mi vrátí. Dvě stě tisíc už mám opravdu zpátky. Snažím se mu věřit a doufat, že nakonec všechno dobře dopadne. Je to ale hodně bolestné a smutné," přiznává Nálepková.

Na křtu se neobjevil

Smutek, bolest a utrpení ovšem zpěvačce a herečce zřejmě sluší. Její deska, to jsou totiž písničky nabité emocemi a plné osobních zpovědí. V pondělí večer ji pokřtila v pražské restauraci La Fabrika za pomoci tří kmotrů − Michala Dvořáka, Jaroslava Svěceného a Ondřeje Soukupa. David Radiměřský chyběl, ačkoli byl samozřejmě pozvaný, zastavila se ale jeho rodina, maminka a sestra s manželem. Pro Nálepkovou byla oporou i její dcera Pepča a maminka, kdysi profesorka na AMU, která učila i jednoho z kmotrů desky, Jaroslava Svěceného, a znala se dobře s rodinou Ondřeje Soukupa.

"Z desky mám velkou radost. Dokonce se zdá, že se podaří dokončit i pozastavenou kampaň. Spojíme totiž síly s Tomášem Mádlem, ředitelem realitní kanceláře Juris real, který desku sponzoroval a teď se rozhodl jít i do kampaně na ni. Bude ji propagovat, a tím dělat reklamu i své firmě. Díky Davidovi jsem věřila, že bych poprvé v životě mohla mít něco takového, ale byly to jen vzdušné zámky. Teď je splnění mého snu konečně na dobré cestě," uzavírá Nálepková.