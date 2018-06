Nálepková v Itálii nakupovala víno a plavky

Tentokrát s cestovní kanceláří APC navštívila místo, které dosud nepoznala – malebné městečko San Benedetto del Tronto v lokalitě přezdívané díky velkému množství palem a oleandrů Palmová riviéra.

„Itálii miluju. Je mi hrozně blízká svojí atmosférou, temperamentem, výtečnou kuchyní, dobrým vínem a krásným mořem. Objevila jsem ji už jako dítě, často jsme sem jezdili s Kühnovým dětským sborem zpívat. Po letech jsem se sem vrátila v rámci měsíčního turné umělců se skupinou Mim trio. Jako malá jsem poznala převážně sever země, jako dospělá pak jih,“ vzpomíná Nálepková.

Italové jsou spontánní

Italové ji přijali v obou případech báječně. „Jsou spontánní, okamžitě dávají najevo, jestli se jim to líbí, tleskají, vstávají. Vždycky mi připadalo, že mě v cizině brali lidé jinak než u nás, české publikum je chladné a člověku dlouho trvá, než se k němu propracuje.“

Během pěti dnů toho na šest kilometrů dlouhém pobřeží Jaderského moře a jeho přilehlém okolí stihla poměrně dost. Přijal ji starosta Benedetta del Tronta Giovanni Gaspari, prohlédla si historické městečko Ascoli Piceno a také obchůdky s italskou módou. Domů si pak vezla nové plavky. A protože je zdejší kraj díky dobrým podmínkám pro pěstování vinné révy vyhlášený výrobou těch nejkvalitnějších vín, nakoupila při degustaci u jedné vyhlášené místní vinařské rodiny hned několik lahví a demižonů.

Předvedla svůj temperament

Plánovala využít i sportovních aktivit, které toto exotické místo nabízí a půjčit si třeba kolo, nedošlo na to. Jediný pohyb, který nakonec měla, byl tanec. Ve zdejších hospůdkách, restauracích a barech to žije celou sezonu. V kole ji však neprotáčel její přítel, ale kamarád. Pro Alexe, Holanďana mluvícího anglicky, to bylo moc češtiny i moc aktivit najednou.

Cestování si zpěvačka ještě užije. V červnu vyrazí na tenisový turnaj hvězd do Turecka a během prázdnin bude zpívat turistům ve Španělsku, Řecku, Portugalsku a Chorvatsku.