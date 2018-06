Nálepková se vyléčila z nevydařené lásky, je znovu zamilovaná

"Nechtěla jsem se po předchozích zkušenostech příliš šířit o tom, že někoho mám, aby se o tom hned nepsalo. Když jsem totiž odtajnila svého bývalého přítele, byl to právě bulvár, který mě upozornil na to, že je to podvodník," vysvětluje Nálepková.

Radiměřský se vydával za podnikatele a zpěvačku a herečku připravil o nemalé peníze. Něco podobného jí ovšem v případě jejího nového přítele nehrozí. Osmačtyřicetiletý Vojtěch Kokeš je totiž seriózní akademický sochař, s nímž se Nálepková potkala na vernisáži. "Byla jsem dlouho ve stavu, kdy jsem nebyla schopná navazovat vztahy, a tak jsme byli dlouho jenom přátelé," říká Nálepková. Jediný problém v současném vztahu vidí v tom, že svůj život podruhé spojila s umělcem.

"Do jisté míry je to výhoda, ale do jisté také nevýhoda. Umělci, jak známo, jsou jednou nahoře, jednou dole, zmítají se v nejistotě. Jsme oba třeba stejně přecitlivělí a emotivní," vypočítává Nálepková.



Tajit lásku prý už dál nešlo. Nálepková má totiž dobré vztahy se šéfem Mattoni Antoniem Pasqualem a jeho ženou, a tak přijala ráda pozvání na další finálový večer Mattoni Grand Drink, který se letos konal v Praze. "Nemohli jsme pozvání odmítnout, a tak jsme se společně poprvé ukázali na podobné akci. Jinak chodíme častěji na vernisáže. Vojta dělá zajímavé plastiky z upravovaného vosku, sádry či kovu, hlavně cínu a bronzu. Naposledy jsem obdivovala na Karlštejně jeho sochu Franceska Petrarky," uzavírá Nálepková.