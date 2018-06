Nálepková se vrátila z Bornea

Čtrnáctidenního volna na začátku ledna s partnerem a dvěma přáteli se nechtěla vzdát.

"Zuby nehty jsem se držela naplánovaného termínu, protože další volno se mi rýsuje až v létě. Byla to velká sonda do cestovních kanceláří. Čtyři dny jsem byla v nepřetržitém kontaktu asi s deseti z nich. Vyplatilo se. Dva dny před původně plánovaným odletem, 6. ledna, se mi povedlo sehnat zájezd s poznávacím okruhem na Borneo. Byla to šťastná volba, úžasná romantika," vzpomíná Nálepková.

Neodradilo ji ani období dešťů a pětadevadesátiprocentní vlhkost vzduchu. "Sice z nás čtrnáct dní teklo, často pršelo a nic se nedalo usušit, ale jinak bylo nádherné teplo. Sezona začíná v květnu, ale léto je tam pořád a teploty neustále kolem třiceti stupňů," říká.

Hned první den promokla tak, že mohla vyhodit tenisky. Zplesnivěly. Na výlety do vnitrozemí nebo džungle, které každý den podnikali, si napříště vzala pohorky. Přírodou byla unesena. "Je absolutně fascinující. Takovou zeleň jsem nikdy v životě neviděla." Velkým zážitkem pro ni byla návštěva krokodýlí farmy, největší jeskyně na světě, v níž žijí tři miliony netopýrů, přírodní rezervace, kde dokonce krmila orangutany, i návštěva domorodých kmenů žijících v džunglích.

"Je jich tady asi sedmadvacet a nejsilnější jsou Ibanové. Žijí v dlouhých dřevěných domech, do kterých se vejde až patnáct rodin. Každá má jen vlastní kuchyň a ložnici. Jinak se sdružují do jakési obrovské společenské místnosti, kde patří každé jen určitá část. Takových domů je tam asi pět tisíc a každý má svého náčelníka. My navštívili nejbohatšího z nich. Měl přepychové obydlí vybavené luxusní kuchyní, sedačkou, hi-fivěží i televizí. Na památku jsem se s ním vyfotila," směje se Nálepková, jíž prý nebylo do smíchu při pohledu na lidské lebky visící v sítích u domů.

Hned se prý pídila po tom, jak je to na Borneu s kanibalismem. "Tuhle otázku tady neradi slyšeli. Odpovídali, že už neexistuje. Ibanové prý byli lovci lebek. Spaní v džungli jsem tedy mohla mít v tomto směru klidné. Každou noc se mi ale zdálo o tsunami. Zjistila jsem, že se u moře už nikdy nebudu cítit svobodně. Šla jsem třeba sbírat škeble, ale pořád jsem se ohlížela do moře. I když jsme si zjistili, že tahle oblast není seizmická a nebezpečí nehrozí, nedalo mi to."

Světlana Nálepková prý z Bornea viděla, co se dalo. Dny strávené v exotické zemi, která jí učarovala stejně jako kdysi africká Keňa, jí budou připomínat vzpomínky, fotografie a suvenýry. Z nich hlavně mačeta, kterou už pověsila na trám v kuchyni.