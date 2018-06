Nálepková pečovala o zamilované. Nejdřív předvedla tantru, pak zazpívala

"Valentýn je mi celkově dost jedno. Myslím, že obliba těchto amerických svátků, vůbec té mickeymousí kultury, jak já říkám, je jistý trend, který se musí akceptovat," říká o novodobém svátku zamilovaných padesátiletá Světlana Nálepková.

Osobně svátek neslavila, pojala ho pouze jako pracovní příležitost, která jí umožnila zabrousit do dosud neprobrouzdaných vod. Jak jinak si lze vysvětlit ukázku smyslné tantrické masáže, kterou veřejně předvedla se svou cvičitelkou jógy na valentýnském víkendu v lázních Svatá Kateřina.

"Pojaly jsme to jako seminář i s praktickou ukázkou. Dělala to tedy dvě děvčata spolu," směje se herečka a zpěvačka. "Vůbec jsem se nedivila, že většina párů po ukázce zmizela do svých pokojů a na koncertě, který jsem odehrála, zůstaly jen "opuštěné ženy", kterých tam bylo asi padesát," líčí nedávný zážitek.

Osobně se Nálepková mezi onu padesátku "opuštěných" rozhodně nepočítá. O partnerovi sice nehodlá mluvit nahlas, zřejmě po zkušenostech z dřívějška, kdy soukromí odkrývala veřejně, jisté ale je, že náklonnost k jistému muži chová. "Opuštěná nejsem," odpovídá na přímý dotaz, zda-li je šťastně zadaná.

Modelkou v mini

Světlana Nálepková se naposledy objevila na módní přehlídce obuvnické značky, kde se představila v další netradiční roli: jako modelka. "Moc nepředvádím. To je jenom akt přátelství," vysvětluje, proč ve svých padesáti letech, kdy se za svou postavu nemusí vůbec stydět, oblékla krátké šortky a předváděla jarní a letní obuv.

Kateřina Kristelová, Veronika Chmelířová, Světlana Nálepková a Lilian Sarah Fischerová

"Není to nic, z čeho bych šílela radostí. Je to spíš legrace, jistá vzpruha. Nejdůležitější je nezakopnout, nebo aby vám něco nevypadlo, protože na to každý čeká. Jednou už se mi to taky povedlo, všude mě samozřejmě roznesli, ale tentokrát se to obešlo bez problémů," uzavírá Světlana Nálepková.

Kromě ní předváděly i missky Veronika Chmelířová a Lilian Sarah Fischerová. Akci moderovala Kateřina Kristelová.