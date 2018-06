Nálepková odtajnila nového milence, chce mít klid

Její vyvolený se jmenuje David Radiměřský, pracuje pro jistou zahraniční investiční společnost, a navíc je ve svých třiatřiceti letech svobodný a bezdětný. "Celý život jsem čekal na Světlanu," říká Radiměřský. "Já jsem zase nečekala, že mě takový zázrak v životě ještě potká, je to krásné," reaguje Nálepková.

Poprvé se potkali letos v červnu na akci Burianovy společnosti. Prohodili spolu pár vět, v nichž se stačila zpěvačka zmínit, že chystá desku, ale shání na ni už dva roky neúspěšně finance. Jejich cesty se tu a tam zkřížily, slovo dalo slovo a dohodli se na pracovní spolupráci. "David mi nabídl, že by mi s vydáním desky pomohl. Ráda jsem přijala. Pořád tam ale nebylo nic víc než pracovní vztah. Sblížili jsme se až během léta," říká Nálepková.

Dostal ji nesmělostí

Vztah, který trvá tři měsíce, chtěli milenci co nejdéle udržet v tajnosti. Nechodili spolu pro jistotu na žádné společenské akce a nejeli spolu ani na víkend snů do lotyššské Rigy, kam byla zpěvačka a herečka pozvána na akci Matonni Grand Drink. David Radiměřský prý o publicitu nestojí a Světlana Nálepková s ní má zase své zkušenosti.

"Jakmile se vztah propírá v tisku, je to zásah do soukromí a je velmi obtížné to ustát. Dřív nebo později by to ale stejně prasklo. Promluvila jsem, protože chci zabránit spekulacím a obtěžování ze strany médií," říká jasně česká Marlene Ditrich.

Její nový přítel se zamlouvá i dceři z prvního manželství Pepině. "Pepča je nadšená, líbil se jí už na první pohled," říká Nálepková. A čím mladý podnikatel zaujal ji?

"Je to člověk, který mě dostal svojí plachostí. Je nesmělý, neprosazuje se, nechce být středem společnosti, drží se zpátky a nestojí o to, proslavit se na úkor někoho druhého. Nic pro něj ale není problém. A možná s ním budu mít i snadnější život, je to totiž v neposlední řadě konečně chlap, se kterým nebudu na všechno sama, ani na finance," přiznává s úlevou.