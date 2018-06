Nálepková má nadváhu, musí shodit dvě kila

Podle odborníka má dobrou kondici i výbornou svalovou hmotu a fitness index. Potřebuje doplnit nějaké vitaminy a vedle shození dvou kil posílit také nohy. "Mám je prý ve srovnání s trupem slabší," říká zpěvačka a herečka, která si verdikt vyslechla na víkendovém pobytu v resortu Lázně Svatá Kateřina nedaleko Pelhřimova.

Oddechový víkend pro ni zařídila její dcera Pepina a přizvala na něj i máminu kamarádku Adinu Sobotovou, manželku Luďka Soboty. "Pepina se o mě stará, celé to pro nás zorganizovala a na jednotlivé dny mi naordinovala různé procedury. Vyzkoušela jsem třeba twiggy thajskou masáž nebo čokoládovou masáž, bahenní zábal i aromatickou lázeň. Poprvé jsem také cvičila jógu a tak se mi zalíbila, že s ní budu pokračovat i v Praze. Tam nejraději hraju tenis, nebo si zajdu u nás v Berouně do posilovny. Abych ale trápila tělo při aerobiku nebo nějakém podobném skupinovém cvičení, to po mně nikdo nemůže chtít, to totiž naprosto nesnáším," prohlásila Nálepková.



Světlana Nálepková na konzultaci u lékaře

V romantickém prostředí resortu, kde se dá dokonale zapomenout na starosti a okolní svět, si mimo to zajezdila na koni a zažila další poprvé - trenérkou jí byla její dcera. Ta je totiž zkušenou koňařkou a vedle studia umělecké školy se věnuje trénování začátečníků a pokročilých. Zřejmě největším zážitkem celého víkendu bylo svezení se psím spřežením.



Světlana Nálepková na thajské masáži

"Nepředstavovala jsem si ho vůbec tak, jak vypadalo. Namísto nějakého povozu na kolečkách podobnému saním zapřaženého za psy přijela čtyřkolka. Psů, kteří ji táhli, mi bylo trochu líto, ale jejich majitel mi vysvětlil, že v rámci letního tréninku je to tak naprosto v pořádku," líčí Nálepková.