České Vánoce 1906...Ve vánočním čísle rodinného čtrnáctideníku Lada, který vycházel nákladem knihkupce Karla Vačlena v Mladé Boleslavi, se sváteční kuchyňská rubrika neomezuje jen na recepty. Docílit té správně atmosféry klade na hospodyňku nemalé nároky, musí se vyznat v tradicích i pověrách. "I v tom shánění potravin v předvánoční době tají se jisté kouzlo domácenské, kterému tak snadno pravá a dobrá hospodyňka neodolá a které přenáší se i na děti a služky. První prací jest příprava cukrovinek na strom vánoční; po té se chystá k pečení vánoček, načeš se trhají ryby a předem i některé vaří," píše redaktorka Věnceslava Lužická. "Jakmile vůně z vařených ryb prolíná domem, zachvacuje už všech kouzlo vánoční. Jakýsi slavnostní dech vane bytem a nálada sváteční ovíjí se kolem duší. Přání hospodyněk však vyznívá v tentýž asi smysl, a to, aby se jim vánočky zdařily, nebo pověra vánoční i k nim se prorocky připíná. Jest to prý zlým znamením, nezdaří-li se vánočka. V rodině stane se neštěstí, nesejde-li, spáli-li se, nebo přelomí. Proto snad moderní hospodyně, které sice pověrám nevěří, ale přece z nich úplně se vyzouti nemohou, raději si vánočky kupují u pekaře." Jídelníček pro štědrovečerní tabuli je v každé rodině "středního, měšťanského stavu" takřka zákonem: Rybí polévka, kapr na černo s knedlíky (někdy i zelím), jablkový závin, jako druhý chod smažená ryba s celerovým nebo zelným salátem. A samozřejmě jablka, ořechy, jižní ovoce a vánočka. V některých - bohatších - rodinách se také pekly vdolky, podávaly ryby v rosole, hlemýždi, škleble a krémy. A nesměla chybět "muzika" - uvařené křížaly, sušené švestky a třešně. "Běda, je-li první ořech prázdný! Věští prý smrt do roka. Červivý ořech nemoc a nehody prorokuje," píše Věnceslava Lužická. "Při večeři pojídá se též společně jablko. Vzpomenemeli si, s kým jsme štědrovečerní jablko jedli, nezabloudíme, i kdyby nás pojal blud... Dívky vesnické se raději zeptají na milého a na svatbu... Zamhouřenýma, nebo i zavázanýma očima napichují na vidličku z ,muziky' na stole v míse ovoce. Napíchne-li se dívce hruška, dostane se za vdovce; když švestka, provdá se za mládence." Hrách má přičarovat sílu. Jáhelník má rodině zajistit bohatství a peníze držet v domě. O štědrovečerním jablku a znamení hvězdy nebo kříže snad ani na konci století netřeba pojednávat...