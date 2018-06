Nahý Verner, šestinohá Basiková: osobnosti znázornily své vášně

"Občas mám pocit, že si lidi myslí, že je HIV něco jako chřipka, které se zbaví pomocí acylpyrinu," říká Maxim Velčovský, který pro fotku v kalendáři shodil i svou pověstnou hřívu a ztvárnil tak vášeň pro vlasy a pro design.

Zpěvačka Bára Basiková nemoc poznala velmi zblízka, když na ni zemřel její známý. "Pro mě to bylo strašně smutné a beznadějné v tom, že ten člověk v momentě, kdy se ta nemoc odhalila veřejně, musel úplně změnit svůj život, protože ne od všech získal pochopení a podporu," vzpomíná Basiková. Pro kalendář se nechala nafotit s šesti nohama, aby tak znázornila svou vášeň pro boty.

Krasobruslař Tomáš Verner si pro snímek obul jen své brusle. Nahý se rozhodl podpořit Art for Life, protože sám měl jednou strach z nákazy. Mezi krasobruslaři se přitom o AIDS příliš nemluví. "Neviděl jsem bruslaře při šampionátu, aby se bavili na tohle téma. Je to tak trochu spíš tabu. Tahle nemoc si nevybírá, není to podle sportu, není to podle ras, ale podle toho jak se chováme a jak o sebe pečujeme. Já bych nechtěl házet bruslaře do jednoho pytle," říká Verner.

"Je známo, že tahle choroba se více rozšiřuje mezi homosexuály. Samozřejmě máme mezi sebou homosexuály, ale nakazit se může kdokoliv a v tomhle není krasobruslení výjimečné, je to jako každý jiný sport. To že se rádi bavíme a po soutěžích je velmi uvolněná atmosféra, to je asi faktor, který přispívá nebo by mohl přispívat k rozšiřování téhle choroby, ale to už potom záleží na každém z nás, jak k tomu přistoupíme a jak dobře se budeme chránit," dodává.

Bára Nesvadbová - vášeň pro muže. Tonya Graves - vášeň pro bílou čokoládu.

Kalendář bude v prodeji od listopadu a jednotlivé snímky budou vydraženy. Kromě kalendáře spustilo sdružení Art for Life osvětovou kampaň Dej si bacha!, jejíž součástí budou i besedy na školách a další aktivity.

V Česku je nyní podle oficiálních statistik více než 1600 HIV pozitivních lidí. Kvalifikovaný odhad hovoří až o trojnásobku. Nemoc AIDS byla diagnostikována u 335 osob. Už 176 lidí na následky AIDS zemřelo. V posledních několika letech zaznamenávají lékaři strmý nárůst HIV+. Podle neoficiálních údajů se v Česku denně virem nakazí jeden člověk.