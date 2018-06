Nahý Topolánek trhá rekordy, viděly ho miliony lidí

Absolutní rekordy ve čtenosti hlásí především internetové stránky ElPais.com, na které si čtenáři jen v pátek odpoledne klikli víc než osmsettisíckrát. Celková návštěvnost pak během jediného dne pokořila hranici tři a půl milionu návštěv. "Výrazně vzrostla čtenost italské a anglické mutace stránek," píše El País a poukazuje tak na zahraniční čtenáře, kteří tvoří téměř třetinu celkové návštěvnosti.

nahé fotky z vily Jsem to já, přiznal v pátek Topolánek

Berlusconiho vilu a nahé hosty, které El País otiskl na pěti fotografiích, však nehltá jen Evropa. "U protinožců se v listu The Australian Topolánkovo jméno objevuje v článku o mejdanu italského premiéra Silvia Berlusconiho hned ve druhé větě. V ní se píše, že italská policie zadržela stovky snímků, na kterých je i český expremiér. Spekuluje se tu o tom, zdali nejsou spoře oděné dívky z fotografií nezletilé," všiml si Nedělní Blesk.

Na přímou otázku, zda jsou to fotky z jeho dovolené, nebo je to fotomontáž, Topolánek v pátek odpověděl: "Já si myslím, že je to obojí," řekl MF DNES a dodal, že za vším mohou být socialisté, kteří ho chtějí v den voleb poškodit.

"Netušil jsem, že evropské volby jsou natolik důležité, že stojí socialistům za to, aby použili až takové poměrně směšné útoky a manipulace," uvedl Topolánek. Šéf ČSSD Jiří Paroubek na toto prohlášení zareagoval slovy o zatemnělém rozumu šéfa ODS. - čtěte Topolánek a Paroubek se přou o nahé fotky

Titulní stránka ElPais.com s fotkou z Berlusconiho vily

Zahraniční pozorovatelé ale upozorňují, že dovolenkový nudismus politiků je volební prověrkou pro všechny, především pak pro italského premiéra Berlusconiho, kterému volební průzkumy předpovídaly vítězství. Jistotu ale už nemá nikdo a v pondělí, kdy se výsledky voleb zveřejní, tak může být všechno jinak.

Snímky pořídil fotograf Antonello Zappadu, který prohlásil, že práva na ně prodal mimo jiné i v Itálii.

Berlusconiho právník Niccolo Ghedini oznámil, že na El País podá ve Španělsku žalobu. "Římská prokuratura dospěla k závěru, že fotografie jsou nezákonné, neboť jsou výsledkem trestného činu. Proto nemohou být ani prodány. Ti, kdo je kupují, se tak rovněž dopouštějí trestného činu," cituje Ghediniho ČTK.

S výjimkou Berlusconiho jsou na všech otištěných fotografiích ostatní obličeje rozmazány. Na prvním snímku je vidět Berlusconiho v zahradě obklopeného několika ženami, na dalším jsou dvě mladé ženy opalující se nahoře bez. Na jedné z dalších fotografií je pak žena v plavkách a nahý muž, tedy Mirek Topolánek.

