Nahý Savka byl zavalen kameny

"Teď nevím, jak večer odzpívám, mám spíš chuť si jít lehnout," přiznal Tomáš Savka po relaxační masáži horkými kameny.

"To bych potřeboval doma, abych si mohl takhle užívat právě až po vystoupení, kdy bych to nejvíc potřeboval - ale i s tou slečnou," smál se na masérku, která se celou hodinu věnovala jeho obnaženému tělu zakrytému jen ručníkem.

Do té doby měl Tomáš zkušenost jen s thajskou masáží, která je přeci jen trochu bolestivá, tak si poklidné hlazení nahřátými kameny nemohl vynachválit.



Jeho kolega Alan Bastien, snoubenec tanečnice Kristýny Kloubkové, kterou teď známe i jako moderátorku Bailanda, naopak nechápal, co všechno jsou ženy ochotny pro zkrášlení těla podstoupit. "Teď tu do mě pouští elektrickej proud - prý je to místo posilovny. Každou chvíli mě to pěkně štípne," postěžoval si. "Je to posilování pro lenochy, bez námahy a v leže, tak to vydržím," dodal. Pak ale na kosmetické masáži obličeje doslova jihl a ženám začal závidět. "Tohle bych mohl absolvovat denně."



V centru Miracle Beauty Spa v Průhonicích nechyběly ani jejich muzikálové kolegyně, které jsou na podobné procedury přeci jen víc zvyklé. Radka Fišarová je sice huběňoučká, ale preventivně podstoupila masáž proti celulitidě - muzikálové kostýmy občas hodně odhalují, tak je třeba se hlídat. Lymfodrenáž vyzkoušela zpěvačka Dasha a Leona Machálková, kterou doprovodila i maminka. Leona zašla i na kosmetiku a neodolala ani horkým kamenům.