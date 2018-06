VIDEO: Nahý kovboj se bouře Sandy nelekl, nasadil záchrannou vestu

"Trochu tu prší, ale je to jen déšť, co s tím chcete dělat," řekl Nahý kovboj o bouři, která později zaplavila ulice New Yorku i sedm tunelů metra (více čtěte zde).

"Koupil jsem si záchrannou vestu. Ale jen pro jistotu," dodal Burck v době, kdy se Sandy řítila na město.

S optimismem pak i přes nepřízeň počasí natřásal zadkem a zpíval pro pár turistů, kteří ještě v New Yorku zůstali.

Nahý kovboj je maskotem New Yorku.

Čtyřicetiletý Burck postává na rušné newyorské ulici jen ve slipech, klobouku a s kytarou už řadu let a vybírá peníze od turistů, kteří se s ním chtějí vyfotit. Je jedním z nejfotografovanějších lidí na Manhattanu.

Na popularitě mu přidaly i desítky rozhovorů v novinách a televizích i občasné záběry v dokumentárních nebo i hraných filmech.