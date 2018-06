Nahý Dyk a miminko? Charitativní spojení, které vynese peníze

charita Dražba charitativních fotografií Magazínu DNES proběhne 3. února na iDNES.cz

"Tak co bych ti popřál... Aby tě někdo vychoval a vzal si tě za vlastní. Až se tak stane, tak ti přeju, abys v životě dělala jen to, co tě baví, a abys to dělala pořádně. S takovou chutí, s jakou si mě dnes počurala," píše v Magazínu DNES Vojtěch Dyk šestiměsíční Klaudii.

"Bylo to krásný, jedno z těch originálnějších focení. Malou Klaudii jsem si dokonce fotil i na mobil. Z jednoho úhlu vypadala jako malá opička, ale je to nejkrásnější miminko na světě. Byla roztomilá," řekl iDNES.cz Dyk.

Není ostatně jediný, kdo bez váhání kývl na nabídku Magazínu DNES pomoci dobré věci. Na fotografiích se objeví i skifař Ondřej Synek s dvouměsíčním Radimem, moderátorka Lejla Abbasová s malou Andělkou, Martha Issová se Sylvií či manželé Landovi, kteří chovají v náručí tříměsíčního Pavlíka.

"Celé focení i dražba je nápad naší produkční Zuzany Vránové a fotografky Thao. Nadšeně souhlasili všichni oslovení, jen Ondřej Synek si vzal pár hodin na rozmyšlenou. Chtěl se doma poradit s partnerkou, jestli se může fotit do půl těla. Focení ale dopadlo skvěle. Všichni strávili v ateliéru víc času, než ho původně měli. A všichni odcházeli od miminek... počuraní," prozradil vedoucí Magazínu DNES Martin Moravec.

Dražba fotografií proběhne na iDNES.cz 3. února. Výtěžek půjde Dětskému centru při Fakultní Thomayerově nemocnici v Praze, odkud děti jsou.