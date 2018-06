Nahota v módě. Kam to povede?

Tohle že je módní přehlídka? A kde je tedy móda? Kde jsou šaty? Nedávno v Londýně proběhl Týden módy a vypadal spíš jako oslava sexu než oblečení.

Někdo byl po přehlídce pobouřen a někdo potěšen. Dámy si těžko vybraly róbu, se kterou by vyšly do společnosti.

Co se to děje s módou? Není to jen případ Londýna, o pár dní se totéž opakovalo v New Yorku, Miláně, Madridu...

"Móda se posunula k odlehčení," vysvětluje návrhářka Beata Rajská, která několik podobných modelů předvede v pražském klubu Mecca.

Šaty jsou čím dál víc průsvitné. Tedy šaty... Spíš jen kousky látky a někdy ani to ne. Móda se ocitla v dalším extrému. Není to tak dávno, kdy dívky nosily honosné oděvy z několika vrstev látky a byly jim vidět málem jen oči.

"Teď chtějí mladí návrháři přilákat pozornost nahotou," tvrdí Dana Gregorová, šéfka agentury Miss Models.

Fantazie propuká naplno. Buď jednoduše chybí kus látky tam, kde běžně bývá (například na hrudi), nebo vyjde modelka na molo úplně nahá, pomalovaná barvami či posypaná třpytkami. Heslo je prosté: víc odhalit než zahalit.

K tomu se stále víc rozmáhá tetování, a když se přidá trocha lechtivé zábavy, úspěch je zaručen. Na přehlídce v New Yorku se například modelky na molu lehce okusovaly a navzájem se šlehaly bičíky. Tomu, co měly na sobě, se snad ani nedalo říkat plavky...

Ostatně hádejte, jaké heslo vyhlásili módní návrháři pro léto 2004. Sex. Dámy, které si vyjdou v jednodílných plavkách, budou na pláži vypadat jak z černobílého filmu. Aty dvoudílné mají být - řečeno decentně - velmi odvážné.

Nejde přesně říct, jestli za předvádění takových "šatů" berou modelky víc peněz. Záleží na smlouvě: pokud jde o součást kolekce, většinou víc nedostanou. "Jinak je zvykem, že odměny za nahotu jsou vyšší," popisuje Dana Gregorová.

Nahota je přitom šance pro ty méně známé. Není však pravda, že by se jí slavné modelky úplně vyhýbaly. Vezměme například Naomi Campbellovou: ta v Londýně předvedla model, který připomínal římské bojovníky. Jen toho kovu bylo o poznání méně...

Kam až to jen půjde? Podle odborníků jsou sporé oblečky trend, který nevydrží dlouho, a brzy se na mola vrátí klasika. Ubrat látku už totiž příliš nejde... "To bychom museli ty holky jedině svléknout z kůže," říká Beata Rajská.