Nahoře bez v karlínském viaduktu

Hospoda je nalepena na viadukt v Karlíně.

A to přesto, že zevnitř hospoda vypadá o dost líp než zvenčí. Kdo jde kolem, vnímá jen jakýsi podezřelý bílý domeček s plochou střechou, s okopanými dveřmi jak od maringotky a luxferami místo oken. Na zdech grafitti, na střeše dýmá provizorní komín.Ale kdo chce, vidí také malebný kus ušpiněné periferie, vechtrův rozsvícený domeček na viaduktu a semafor s červenou proti klidnému březnovému nebi, když se smráká. Mezinárodní expresy to už dávno berou přes Holešovice, a tak k Masarykovu nádraží se tu od Štvanice zvolna a mírně sunou jen pantografy z Vraňan a spěšné vlaky z Děčína. V lokále ale ani nepoznáte, že máte nad hlavou železnici.Kdo se poprvé odváží vzít za kliku, bude vzhledem k omšelému exteriéru příjemně překvapen. Dokonce tu plápolává opravdický krb! Na klandru nad barem povívá fotbalová vlajkosláva: krom symbolů evropských velkoklubů tu visí i taková exotika, jako je tým Hawaii ze severoamerické NASL či ekvadorský Emelec.Záchody a kuchyně jsou sice hodně stísněné a oddělené jen fórovou přepážkou na bázi hobry (možná proto visí na záchodech i obrovský hasicí přístroj), ale jinak je vše zařízeno jako v "kamenné hospodě". Ostatně, kuchyně je v provozu celý den a i večer mají nějaká ta teplá jídla. Víc než guláš (38 Kč) či krkovice (40 Kč) ale zaujal řádně uleželý zavináč. Opékaný telecí párek taky vypadal slušně, mají i kaplické bramboráky (cmundu) a "čínu".Zařízení dodaly na klíč Krušovice (vývěsní štít, pípa, dokonce hodiny), tmavě rudé krušovické ubrusy navíc dobře ladí se závěsem - obří rudou vlajkou se srpem a kladivem, které ostatně nad barem sekunduje vlaječka moskevského CSKA.Jídelní lístek existuje jen na tabuli před pípou. Kdo na něj nevidí, musí mít pamatováka, protože ani servírka mu zrovna neporadí. "Já nevím, co je tam napsaný," odtušila.Když je jídlo hotové, zadrnčí z kuchyně nekompromisní zvonek.Obsluha se s vámi dvakrát nemazlí, ale je korektní a nenechá vás napospas žízni. Nebloumá.Osazenstvo Fandy je početné (v polední a večerní špičce nebývá volný stůl) a ryze karlínské - dělníci v montérkách i v civilu, zámečníci, instalatéři, invalidní a jiní důchodci, nádražní a pouliční typy, vojáci z karlínských kasáren... Jako by sem přesídlila salónnější část štamgastů ze zaniklé sousední pivnice Pod Hrabovkou. Ti drsnější přešli Křižíkovu ulici a zakotvili ještě o pár desítek metrů dál, v podobně zbudovaném, leč naprosto nevypolstrovaném výčepu V tunelu, kde se lze dotýkat přímo holých zdí z kvádrů Negrelliho viaduktu.Večer atmosféra U Fandy výrazně houstne, démon alkohol nabývá vrchu a taví se tu skutečné pražské bahno.A teď do toho zjistíte, že ve středu (nebo v pátek) od pěti se tu děje obsluha nahoře bez! V prostředí čtvrté cenové skupiny čekáte spíš nějakou hodně zkušenou odbarvenou blondýnu, jež by bez potíží zapadla mezi dosluhující kněžky lásky postávající před kinem Světozor, ale kdepak - pivo nosí královna Nefertiijti, černovlasá dívka vašich snů, s ostružinovými dvorci a narůžověle okrovými bradavkami.Lokálem plným ošumělých opilců proplouvá zcela samozřejmě, staví jedno pivo za druhým, není to žádná modelka z agentury, ale profesionální kelnerka; a tak na rozpacích jsou spíš hosté, kteří uhýbají pohledem, jsou poněkud zaražení a dělají jakoby nic, než aby znalecky pomlaskávali nebo zkoušeli nějaké vyzývavé poznámky. Štamgasti se ke krásce chovají přímo otcovsky. Cedule s nápisem "Nedotýkejte se tanečnic", jež visí v amerických gogo barech, tu sice chybí, ale zmíněný zákaz je dodržován zcela samozřejmě.Jedni se raději do zblbnutí věnují forbesu, ani vojáky jako by nabízená show moc nezajímala. Tak proč vlastně celá ta věc? Pijáka překvapí, ale patrně i znejistí.Obsluha nahoře bez má každopádně řádně rozhicovaný krb.ulice Prvního pluku, Praha 8 - Karlín. Otevřeno pondělí - neděle 8 - 22 hod. ("Otevírací doba pro podávání alkoholu", píše se na dveřích, což budí dojem, jako by byla ještě nějaká jiná otevírací doba, ve které se alkohol nepodává). 10 stolů, asi 60 míst k sezení.Žádná hvězdička je v hodnocení nejméně, pět hvězdiček nejvíc.Útratu v testovaných podnicích si autoři hradí sami.10,50 Kč ***10,50 Kč *********