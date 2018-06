Náhlovský: Z Hitlera udělám pitomce

Roli diktátora mu v připravované komedii nabídl producent Petr Jákl. Náhlovský si přečetl scénář a vzal ji. "Je to velmi dobrá role, udělat pitomce z Hitlera není špatný. Bude to klonovaný Hitler, kterého drží uměle v tom, že žije stále ve své době. Scénář se mi taky moc líbil, napsal ho Marek Dobeš a Štěpán Kopřiva," říká Náhlovský.

Kvůli natáčení, které by mělo vypuknout na podzim, postavu největšího zločince v dějinách lidstva studuje. Dokonce pomalu nacvičuje i pozdrav Heil Hitler! Příliš ale studovat nemusí, coby historik ví o nacistickém vůdci téměř všechno.

"Pustil jsem si pár filmů, které mám doma o Hitlerovi natočené, abych viděl, jak tu figuru hrát, i když ten můj Hitler bude takový bláznivý a celé to bude s velkou nadsázkou. Četl jsem o něm i spoustu knížek, znám jeho dětství, začátky... V tomto ohledu mám Hitlera nastudovaného. Je pro mě nepochopitelné, jak mohl tenhle chlap zbláznit miliony Němců. Je až s podivem, že podle mě tak necharizmatický člověk měl nakonec takovýhle strašný vliv. Dějiny jsou nevyzpytatelné a lidi taky, nevím, kde se to v nich vzalo, že věřili tomuhle člověku," přemítá Náhlovský.

Komik zná i jeho kladné stránky. "Celkem obstojně maloval, chtěl být malíř. Možná, že právě proto, že se jím nestal, to s ním vzalo tak blbý konec. Kdyby maloval trochu líp a stal se malířem, svět by takového Hitlera nepoznal. A jestli se najde něco, co máme společného? Prý měl původně velmi hezký vztah k dětem. Ten já mám taky, ostatně asi jako každý člověk," uzavírá.