Náhlovský a Mladý chystají peepshow

"V našem věku už to není tak žhavé. A vůbec, spojovat erotiku s humorem není nejlepší. Je to špatně. To nejde. Už jsme to zkoušeli," řekl Josef Mladý a prozradil, že to bude povídání jako ve škole, a oba doufají, že lidi se budou bavit.

Společného se skutečnou peepshow bude mít pořad jen název, a pak už jen to, že lidé se budou koukat. V případě Náhlovského a Mladého ale jen na televizní obrazovku, nikoliv do kukátka na obnažené lidi.

Oba, jak tvrdí, vedou spořádaný život a mladé dívky nevyhledávají. "O fanynky není nouze, ale my nejsme dost stateční," podotkl Josef Mladý. "Člověk si vždycky v životě má vybrat to, co chce. Já mám osmiletou dceru a té se chci maximálně věnovat," dodal.

Také Josef Náhlovský prý nemá na slečny čas. V současné době ho plně zaměstnává vytvoření nového bydlení. A protože není troškař, rozhodl se vybudovat si pohodlné bytečky najednou hned v Praze i v Ústí nad Labem. Už se moc těší, až budou všechny práce dokončeny. O vybavení nábytkem rozhoduje jeho přítelkyně. Na její vkus nedá dopustit, vždyť si za partnera vybrala jeho!