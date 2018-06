Nahlas mluví desetiletý Honza jedině doma

Šikovný modrooký chlapec řekne ráno při odchodu do školy mamince ´Ahoj!´ a víc už od něj nikdo, než se zase vrátí ke svým, neuslyší. Jan Trojanec totiž mluví pouze doma v přítomnosti rodiny. Učitelům i spolužákům nezbývá, než mu odezírat ze rtů. Psychologové, rodiče i speciální pedagogové marně pátrají, proč je tak skoupý na slovíčko. Honzova maminka Eva vzpomíná, že syn začal bez problémů mluvit okolo dvou let, jako ostatní děti. Po nástupu do školky však najednou začal komunikovat jen pomocí rukou a vychovatelky už z něj nedostaly ani slovo.