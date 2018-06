Nahé starší dámy odrazují turisty

Rumunská policie v přímořské Konstanci zvažuje, zda nemá vydat nařízení zakazující ženám starším šedesáti let chodit na plážích a v jejich blízkosti nahoře bez. Je to prý nehezké a údajně to i odrazuje turisty.