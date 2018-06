Nahé redaktorky v Playboyi? Původně kachna!

Informace, která se okamžitě rozletěla po médiích, však byla nepravdivá. Nápad vznikl jako recese při vínečku v bytě jedné ze zúčastněných. V redakci Playboye začali opravdu uvažovat o "přesahu z legrace do skutečnosti" a v pátek 26. července v 11 hodin mají dámy s redaktory časopisu pro pány první schůzku.



"Seděly jsme u Klaudie na balkóně jejího bytečku v Podolí, popíjely dobré vínečko a měly krásný výhled. Slovo dalo slovo a vznikl nápad, že by nebylo špatné nechat se takto vyfotit," prozradila Alexandra Geislerová-Šeflová.



"Řekly jsme si, že bychom do toho klidně šly a doma že by proti tomu také nikdo nic nenamítal. Tak jsme zavolali Evě Zelinkové – a ta se k nám okamžitě přidala. Dokonce to hned konzultovala s manželem."

"Můj muž Rudolf mi k tomu řekl, ať si dělám, co chci, a že je to moje ostuda. Myslel si totiž, že je to jenom legrace. Jenomže my to bereme docela vážně a spoléháme na kvalitu fotografa, kterým má být vynikající Adolf Zíka," potvrdila vše Eva Zelinková.

"Kolegyně mne dokonce ujistily, že nemusím ani hubnout, ani na plastiku. V nejhorším se prý použijí kouřové efekty nebo milosrdná látka. Já jediná se totiž jako Eva mohu bez ostychu fotit v rouše Evině."



Pak trochu zvážněla a dodala: "Kdysi mi v jednom rozhovoru řekla režisérka Irena Pavlásková, že se nechala fotit nahá proto, aby si vyzkoušela, jak se cítí herečky v choulostivých scénách jejích filmů. A tak i my jako bulvární novinářky, které vlastně občas doslova i v přeneseném smyslu svlékáme známé osobnosti donaha, jsme si chtěly také vyzkoušet, jak jsme statečné."

Nejmladší odvážná redaktorka Klaudia Siváková k tomu připojila: "Možná, že je to naše poslední šance, než nám odkvetou všechny lupeny. Alespoň od té doby, co se to provalilo, mám neustále otevřený diář a nestačím odmítat nabídky." Pak ale tvrdila, že "je to samozřejmě jenom legrace" a že o nic nejde.

Fáma vznikla tak, že redaktorky o svém nápadu mluvily s kolegyní, která však jejich slova pochopila jako hotovou věc – a okamžitě vše dala novin. Pikantní informace se chopili další novináři, protože šlo o vítané zpestření okurkové sezóny.

"My jsme to zpočátku brali jako legraci, protože jsme samozřejmě věděli, že se na nás nikdo s podobnou nabídkou neobrátil," řekl šéfredaktor Petr Tůma z redakce časopisu Playboy.

"Ale možná, že si to přece jen vyzkoušíme, s dotyčnými dámami se spojíme, odhadneme jejich půvaby a zkusíme dotáhnout ten přesah z legrace do skutečnosti až do konce. Třeba to bude velice zajímavé nejen pro nás, ale i pro zmíněné redaktorky."

Playboy nabídl pózování ženám ze Superu Kachna, která se objevila v médiích

Zatím tři redaktorky zaniklého deníku Super jsou rozhodnuty využít nabídku české edice časopisu Playboy a pózovat pro jeho nejbližší vydání v rouše Evině. "Chci do toho jít," řekla bývalá redaktorka Superu Saša Geislerová - Šeflová.

"Má to fotit Adolf Zika - a to je fotograf par excellence. Kdybych si od něj nechala dělat fotky soukromě, stálo by to majlant a takhle bych se jednou mohla chlubit vnoučatům, že babička byla playmate."

Saša svou postavu hodnotí jako typicky českou - silnější stehna, větší zadek, nějaký pas by se našel a prsa by na modelku Playboye mohla být větší.



"Šly bychom do toho, kdyby to byly vkusně nafocené snímky, které by byly zároveň parodií na Enron a my si navíc mohly vystřelit i z toho Superu," řekla další z adeptek na kariéru modelky šestadvacetiletá redaktorka Klaudia Siváková.

Šeflové by se líbily takové fotky, jako, byť nikoliv pro Playboy, měly Barbara Nesvadbová či Lucie Bílá.



"Nahé, ale vlastně nebylo nic vidět," řekla novinářka, která dodala, že jí i okolí radí, aby se do toho pustila. Jen má jíst zdravě, opalovat se, odvodňovat a cvičit.

Výši honoráře za případné pózování by se redaktorky, včetně jejich třetí odvážné kolegyně, měly dovědět v úterý večer.



Česká edice časopisu Playboy nabídla pózování zaměstnankyním zaniklého deníku Super, když se nechala inspirovat úspěchem fotoseriálu, který americký Playboy věnoval pracovnicím zkrachovalé firmy Enron.