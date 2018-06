Nahé redaktorce kolegyně nezávidí

"Myslím, že vybrali skutečně tu nejlepší. Je to mladá holka, která se nemá za co stydět, a nám, redaktorkám bývalého Superu, rozhodně ostudu neudělala," řekla Eva Zelinková.



"Navíc, my bychom do toho tak naostro ani nešly, a proto tam nakonec nejsme. Nám šlo o legraci a nadsázku, nikoliv o to, že bychom chtěly svými akty potěšit oči pánů. Od začátku jsme věděly, že na to nejsme typy a vlastně na to nemáme ani žaludek," dodala.



Další z původně diskutované trojice Klaudia Siváková ještě fotografie své kolegyně ani neviděla: "Žiju teď zcela jinými věcmi. Od nás to byla od začátku legrace, ta skončila, a začal normální život. Ať se tím zabývají jiní, pokud jim to za to stojí," prohlásila.



"Mně se fotky té dívky líbí. Je to dokonce docela decentní. Co se týče naší domnělé účasti na stránkách toho časopisu, pak fáma dokonale splnila svůj účel, protože všichni naši známí se výborně pobavili," shrnula situaci poslední z trojice Alexandra Geislerová-Šeflová.



Nepobavili se však pracovníci časopisu Playboy, kteří se na stránkách tisku hájili, že původní nápad vyfotit redaktorky časopisu Super byl jejich. Vzorem jim byla americká verze jejich časopisu, kde vyšly nahé fotografie zaměstnankyň firmy Enron.



"S tím nápadem vlastně přišel náš publisher Jiří Hóna," řekl Petr Tůma z Playboye. "Původní idea byla, že bychom oslovili dívky ze zaniklé softwarové firmy nedaleko Brna, která by byla adekvátní firmě Enron. Dva dny nato skončil deník Super, jehož zaměstnankyně se nám zdály pro náš záměr zajímavější. Zveřejnili jsme krátkou desetiřádkovou výzvu. Kandidátek, které se přihlásily, bylo asi deset, včetně těch tří již zmíněných. Posléze jsme se dohodli s Veronikou Pohankovou a hlavní slovo při výběru měl fotograf Adolf Zíka," vysvětlil.



"My jsme nikdy netvrdily, že jsme si to celé vymysely. Výzva k focení pro Playboy visela na nástěnce v Superu. Pravda ale je, že to všichni považovali za dobrý vtip, a my tři jsme se jednou při vínečku rozhodly, že si z vtipu uděláme legraci," potvrdila Saša Geislerová-Šeflová.

