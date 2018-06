VIDEO: Na nahé muže se do muzea přišli podívat skuteční naháči

Naháči různého věku z Rakouska, Německa, Ruska nebo ze Slovenska se sešli u výstavy oslavující mužskou nahotu.

"Jsem teď na výstavě podruhé a je skvělé vidět Nahé muže jako nahý muž," řekl jeden z návštěvníků, který se představil jako Max. "Je to skvělá historka, kterou řeknu kamarádům," uvedl francouzský student Luc. "Je to poprvé, co něco takového dělám nahý, napadlo mě, že je načase udělat nějakou kravinu," dodal.

Spousta plakátů k výstavě Nazí muži byla ve Vídni přelepena tak, aby nebyly vidět intimní partie mužů. Billboard upozorňující na výstavu Nazí muži před Leopoldovým muzeem ve Vídni

Jedna skupina nahých návštěvníků byla údajně tak nadšená, že na konci prohlídky navzdory nízkým teplotám vyšla ven, aby se před muzeem vyfotografovala u sochy nahého muže od rakouské umělkyně Ilse Haiderové.

Organizátoři kontroverzní expozice chtějí veřejnosti ukázat rozmanitost a proměnu zobrazování mužské nahoty. Mezi asi 300 vystavovanými exponáty je například autoportrét malíře Egona Schieleho nebo fotografie francouzského uměleckého dua Pierre et Gilles s názvem Vive La France, jež zachycuje trojici mužů, kteří na sobě mají jen kopačky a podkolenky.

Právě tento snímek vyvolal spory poté, co se před zahájením výstavy objevil natištěný na plakátech. Muzeum se po kritice ze strany rodičů a náboženských skupin nakonec rozhodlo všechny velké billboardy ve Vídni přelepit.

Expozice, která byla kvůli velkému zájmu prodloužena do 4. března, pomohla zvýšit návštěvnost muzea o 17 procent. Loni tak do něj zavítalo více než 364 000 lidí.