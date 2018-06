Naháči mohou vyhovovat i alergikům

Pes či kočka v jednom bytě s alergikem? I to je možné. Pokud ovšem do rodiny přijdou takzvaní naháči - tedy zvířata buď úplně bez, nebo jen s jemnou srstí na hlavě, která tolik nelíná. Ale ani v těchto případech není úspěch zaručen. "Alergie nevzniká jen reakcí na chlupy a prach, ale i na sliny, moč, výkaly, šupinky kůže. Proto ani naháče nelze pacientům jednoznačně doporučit," konstatuje odborný pediatr a imunolog MUDr. Vlastimil Kloc. Touží-li alergik po psu či kočce, vždy by se měl s lékařem poradit. Pokud ten svolí, měli by alergici navštěvovat chovatele a nějak si vliv zvířete vyzkoušet. "Víme, že to není pro zvíře úplně to nejlepší, ale přistoupíme i na soužití na zkoušku. Zvíře se do rodiny odstěhuje třeba na týden, aby se ukázalo, zda opravdu dětem, ale ani dospělým, neškodí," vysvětluje poradkyně pro chov čínských naháčů v České republice Libuše Brychtová. Pokud se alergie neprojeví, pak už záleží na majiteli, pro jaké "nahaté" plemeno se rozhodne. Nejvíce, asi pěti stovkami psů, je u nás zastoupen čínský chocholatý pes. Ten existuje ve dvou variantách - jako naháč (má chlupatou jen hlavu, uši a spodní část nohou) nebo osrstěný, kterému se říká labutěnka. Druhým nejpočetnějším plemenem jsou peruánští naháči. Ti se rodí úplně bez srsti a lze si vybírat z velkého, středního nebo malého plemena. Jen asi dva majitelé se mohou pochlubit tím, že vlastní mexického naháče. Stejně tak výjimečné jsou zatím "nahaté" kočky - sfinx. "Mají zpravidla malé chloupky na vnější straně uší, na čumáčku, někdy na špičce ocasu," popisuje chovatelka těchto koček Dana Kouřilová. Čím méně jsou osrstěné, tím lépe jak pro alergiky, tak pro rasovou ušlechtilost zvířete. I když jsou velice přátelské k dětem a doma nevyžadují o nic složitější péči než obyčejné kočky domácí (snad jen v rodinách s alergiky se doporučují častěji koupat, aby se omyly z jejich těla látky, které mohou alergii vyvolat), chová se jich v tuzemsku jen několik. Příčinou bude jistě cena, která se pohybuje od jednoho do tří tisíc německých marek tedy přibližně od osmnácti do padesáti tisíc korun. U psů naháčů se ceny čistokrevných zvířat příliš od ostatních ras neliší. Naháč s průkazem - pes - přijde zhruba na deset tisíc korun, fena na dvojnásobek. Přesto se nedoporučuje kupovat zvířata levnější, která jsou často bez průkazu původu. "Už si nám stěžovali lidé, kteří naletěli - psa získali zhruba za poloviční cenu, ale byla to oholená čivava," varuje Libuše Brychtová.