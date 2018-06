Naháč řídil v opilosti jachtu

Angličan, jemuž tento výboj nestačil, pak běžel na pláž, skočil do moře, doplaval k přístavu s výletními loďkami a pokusil se vyšplhat na jednu z nich. Přítomný majitel plavidla jej však shodil zpět do vody. To ovšem nezmara neodradilo, vyšplhal na další jachtu, kde byl již úspěšnější a podařilo se mu ji nastartovat a klikatou cestou začal brázdit moře.

Civilní garda, kterou mezitím zburcovali svědci, zabavila další jachtu a jala se opilého rekreanta pronásledovat.

Nakonec se jí ho podařilo dohonit, ačkoli bylo mnohem pravděpodobnější, že Angličan narazí do jiné lodi nebo se rozbije o útesy. Mladík byl na konci se silami a nekladl velký odpor.



Narušitel, jehož jméno deník neuvádí, strávil zbytek noci na záchytce.