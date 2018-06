Nahá žena se během sexu propadla střechou

Svědci popsali, že chvíli před polednem viděli, jak se milenci "převalují" na střeše čtyřpatrového činžovního domu. Pak se pod nimi země pohnula nečekaným směrem, tašky nevydržely a žena se propadla dolů.

Poplach spustili dva tesaři pracující na vedlejší budově.

"Jen jsem si říkal, jestli se mi to nezdá. Oba jsme pracovali na zabezpečení jedné z vedlejších budov, když jsme uviděli ten nahý párek. Netuším, jak se do té části budovy mohli dostat, ale už za chvilku se po sobě váleli na střeše. A byli celí od bahna. No a pak jsem uviděl, jak tak holka propadla střechou. Je to tam plné azbestu. Musím říct, že vypadali dost šíleně. Je to jedna z nejdivnějších věcí, co jsem kdy viděl," popsal stavební dělník nečekané zpestření pracovního dne.

Na místo přijely dva hasičské vozy, tři záchranky a několik policejních aut. Celé akci přihlížely davy lidí, kteří vyrazili na nákupy. Ulice byla podle informací listu Telegraph uzavřena více než hodinu, zatímco záchranáři ženu hledali.

Lékaři ji nakonec našli velmi zahanbenou a převezli ji do nemocnice. Měla štěstí, že vyvázla jen s pár škrábanci. Její o pár let mladší milenec byl vyveden o půl hodiny později a převezen na policejní stanici.