Nahá tenistka Williamsová pózovala jako modelka

Sedmadvacetiletá Williamsová nemá důvod se za svoje vypracované svalnaté tělo stydět, a tak se před fotografem svlékla úplně. Fotografie však nepůsobí vulgárně, protože tenistka všechny intimní partie pečlivě skrývá. Díky make-upu a veselému úsměvu působí jako opravdu sexy kráska, na rozdíl od kurtů, kde je pověstná svojí zlostnou povahou a zarputilým výrazem ve tváři.

Problémy s chováním mívá Williamsová poměrně často. Za urážky, kterými častovala rozhodčí v semifinále US Open, které údajně vyhrožovala zabitím, bude nyní dokonce muset zaplatit pokutu. "Neřekla jsem, že bych ji zabila. To snad nemyslíte vážně? To snad nemyslíte vážně? Neřekla jsem to," volala během debaty rozhodčích u sítě Williamsová. První varování dostala poté, co po prohrané úvodní sadě zlomila vzteky raketu.

Za zničení rakety dostala sedmadvacetiletá tenistka podle Earleyho pokutu 500 dolarů a dalších 10 000 zaplatí za výstup s rozhodčí. "Za nesportovní chování na kurtu dostala nejvyšší možnou pokutu v rámci turnaje," uvedl turnajový sudí. Podle mezinárodní federace ITF jde o nejvyšší finanční postih v historii, záznamy se vedou od roku 1990.