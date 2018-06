Britští snoubenci přišli na obřad nazí, měli tak svatbu zdarma

Clintonová a Wiggets nejsou žádní nudisté nebo naturisté a chodit bez šatů jim nedělá žádné potěšení. Když ale rozhlasová stanice BRMB z Birminghamu vyhlásila soutěž o "nahou svatbu", rozhodli se to zkusit.

Rodiče dvou dětí prý o svatbě uvažovali dlouho, ale nikdy neměli dost peněz, aby si vystrojili velkou veselku.

Rádio nabídlo, že celou svatbu zaplatí, když bude pár nahý a posluchači rozhodli, že právě Clintonová s Wiggetsem jsou nejvhodnější kandidáti na výhru.

Vyjít bez šatů před rodiče a přátele se nestyděli. "Jsem rád, že si můžu Kel vzít a dokázat jí, jak moc ji miluji," řekl ženich. "Je to splněný sen pro oba. Věci jako tahle se nestávají často. Je to úžasná soutěž a skvělá výhra," dodala nevěsta.

Ženich si intimní místa zakryl kloboukem, nevěsta vlasy a velkou kyticí. Oba se shodli na tom, že to stálo za to. "Doporučil bych to všem, kteří to chtějí mít jiné," řekl ženich.