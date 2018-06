Doufám, že majitele kožešin zvířata kousnou do zadku, říká nahá Pink

12:38 , aktualizováno 12:38

Zpěvačka Pink (35) se rozhodla připojit k celebritám, které podporují organizaci na ochranu zvířat PETA. Před týdnem módy se v New Yorku objevily plakáty, na nichž nahá zpěvačka tvrdí, že by raději chodila nahá, než by si na sebe vzala pravou kožešinu.