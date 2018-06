Nahá Paris Hiltonová má opačný efekt, prodej klesl

Perlivé víno prodávané v plechovkách neuspělo na trhu, stalo se slevovým zbožím a hromady plechovek tohoto produktu se nyní povalují ve skladištích po celém světě. Aby toho nebylo málo, značka čelí boji s ostatními italskými vinaři, kteří se dohadují o název Prosecco.

Přesto však rakouský majitel značky Geunther Aloys odmítá, že by za malou poptávku na trhu mohla špatná volba reklamy. Na Hiltonovou jako propagátorku perlivého vína nedá dopustit. "Ona je perfektní reklama pro náš produkt. Máme pár dalších kampaní, které už plánujeme," prozradil Aloys.

I přes své neustálé krachy je ale Paris Hiltonová stále vyhledávanou a žádanou celebritou. Královna večírků se v minulosti kromě modelingu snažila vybudovat kariéru v hudbě nebo u filmu. Její album Paris, které vydala v roce 2006, se stalo naprostým propadákem, stejně tak si filmoví kritici smlsli i na jejích hereckých výkonech.

Jen za letošní rok stihla sklidit hned tři ocenění Zlatá malina, které rok co rok v předvečer předávání Oscarů "vyznamenává" nejhorší herecké a filmové počiny. Velkou sledovanost si Hiltonová získala snad jen v reality show The Simple Life, kde účinkovala se svojí nejlepší kamarádkou Nicole Richie. Obě bohaté dívky se v pořadu seznamovaly s realitou tvrdě pracujících lidí. Ve volném pokračování zase dívky cestují v růžovém karavanu z Miami do Beverly Hills a zkoušejí různé činnosti.