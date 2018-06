Nahá Nosková se při focení aktu s bříškem styděla

"Chtěla jsem mít památku a zároveň ukázat všem, že i v těhotenství je ženské tělo krásné. Není to žádná nemoc, jak si mnozí myslí," odůvodňuje Nosková své rozhodnutí.

Zároveň ale přiznává, že situaci zcela neodhadla. "I když v každé zpěvačce a herečce je trochu exhibicionismu, nakonec jsem se šíleně styděla, ale Jakub Ludvík je výjimečný fotograf, práci mi usnadnil, přes počáteční rozpaky jsem se nakonec cítila dobře," prozrazuje zpěvačka.

Michaela Nosková s autorem fotografie Jakubem Ludvíkem

Nastávající matka se už nemůže dočkat, až dítě přijde na svět. K porodu se chystá i její manžel, o kterém si zpěvačka myslí, že bude mnohem nervóznější než ona sama.

"Ustavičně mě pozoruje a sleduje. A já nemůžu spát, pořád se v noci převaluji. Kvůli obrovskému břichu se i těžko pohybuji, nemůžu se dočkat, až to budu mít za sebou. Termín mám stanovený na 10. září, ale jsem přesvědčená, že prcek přijde na svět dříve," soudí Nosková.

Těhotná Míša Nosková s manželem Janem Horsákem

Pro miminko má už připravený pokojíček, výbavičku i kočárek. A stále nechce prozradit, zda to bude holka, nebo kluk. "S manželem to víme, ale ostatním jsme to neřekli. Dokonce ani rodičům. A naši přátelé uzavírají sázky. Škoda že to nejsou dvojčata, protože mě čeká porod určitě ještě aspoň jednou," říká Míša. V žádném případě totiž nechce, aby její dítě bylo jedináčkem.