MISS POD LUPOU: Tělo Jany Doleželové zahalilo jen spodní prádlo

JAKÝMI TITULY SE PYŠNÍM

Před účastí v soutěži Miss ČR jsem se zúčastnila menších soutěží a postupně získávala zkušenosti, které jsem uplatnila na finále Miss ČR. V tom jsem kromě vítězství získala i titul Miss TV diváků. Následně jsem reprezentovala Českou republiku na Miss World v Číně, kde se mi podařilo postoupit ze 107 soutěžících mezi Top 15. Naši zemi jsem také reprezentovala na Miss Tourism International a velmi mě potěšily získané tituly Miss Body perfekt, Miss Eyewear beauty a postup mezi Top 5 v této soutěži.

AUTOŘI Kdo připravuje rubriku Redaktor: Eva Čerešňáková

Fotografie: Lenka Hatašová

Make-up: Magdalena Soušková

Fotografováno ve studiu Hästens

JAK JSEM SI JAKO RODAČKA Z UNIČOVA ZVYKLA NA PRAHU

V Praze jsem od úspěchu v soutěži Miss, tedy šest let, v průběhu vysokoškolských studií jsem bydlela pět let v Hradci Králové. Pro moji profesi je nejpraktičtější žít v Praze. Naštěstí je Praha krásné historické město, které má k typickým světovým velkoměstům plným přeplněných bulvárů a mrakodrapů daleko. Pravdou ale je, že ve volných chvílích vyhledávám spíše klid a přírodu mimo město.

JAK MI SOUTĚŽ MISS ZMĚNILA ŽIVOT

Když jsem získala titul Miss ČR, byla jsem v posledním ročníku studia farmaceutické fakulty. Paralelně jsem tedy plnila povinnosti vyplývající ze smlouvy a zároveň vypracovávala diplomovou práci a připravovala se na státnice. Samozřejmě přišly změny, které k zisku titulu patří. Největší změnou je asi ztráta soukromí a z pracovních důvodů bydlení v Praze, ale priority a žebříček hodnot u mě zůstal stejný. Možná i proto, že jsem neustále jednou nohou ve zdravotnictví. Někdy to ale bylo těžké, vše vzájemně skloubit. Vždyť i rigorozní práci (doktorát) jsem po dokončení laboratorní části sepisovala na svých cestách, například v letadle do Austrálie nebo do Číny.

JAKÝ MÁM VZTAH K CHARITĚ

Po vítězství v Miss ČR jsem chtěla být prospěšná městu, ve kterém jsem vyrostla, a to především v sociální a zdravotní sféře. Stala jsem se patronkou uničovského stacionáře Jasněnka, což je zařízení pro hendikepované děti. Zorganizovala jsem charitativní přehlídku na podporu tohoto stacionáře a její výtěžek ve výši 230 tisíc korun pokryl finální vybavení půdní vestavby. Následně jsem organizovala také vánoční nadělování dárků dětem a několikrát podpořila Benefici v Uničově. Nicméně jsem dlouho hledala charitativní projekt, který by byl také příbuzný mému farmaceutickému oboru a který by byl nadějí pro širokou veřejnost. Od roku 2007 jsem členem Nadačního fondu Modrá kotva, jehož cílem je zajišťovat prostředky pro klinické zkoušení nové metody protinádorové léčby pomocí vakcín.

JAK MI TO KLAPE S PARTNEREM

S přítelem Richardem se známe déle než sedm let a už šest let spolu žijeme ve společné domácnosti. Poznali jsme se na vánočním maškarním večeru v Brně. Richard byl tehdy za golfový míček a já za černocha. Bylo to opravdu legrační setkání a ve stejném duchu, tedy se smyslem pro humor a neustálým vtipkováním, se nese i celé naše soužití.

JAK ŘEŠÍME HÁDKY

Samozřejmě, že náš vztah zažívá mnohé zkoušky, vyplývající z veřejně známého jména. Jsem pod drobnohledem médií, čili jsem se naučila přemýšlet tři kroky dopředu. Jakmile udělám A, bulvár si domyslí a dopíše B, C a D. Stejně tak skutečnost, že díky moderování se neustále pohybuji ve společnosti a jsem na cestách, nemusí být pro partnera zrovna jednoduchá. Není tajemstvím, že si na Miss "brousí zoubky" někteří sportovci nebo někteří dobře situovaní muži. S partnerem mě však pojí víc, než se dá vyjádřit penězi. Společně jsme procestovali okolo 25 zemí světa na všech kontinentech, máme úžasné vzpomínky a rádi bychom na ně navázali. Momentálně dokončujeme vysněný dům v Podolí, který jsme budovali dle našich představ. A co je nejdůležitější, vím, že se na partnera mohu spolehnout, že mě dokáže podpořit v těžké chvíli, a že mě má rád i v okamžiku, kdy zrovna nesrším humorem ani krásou.

JAK VYPADÁ MŮJ BĚŽNÝ DEN

Můj program je velmi pestrý, není v něm ani trochu stereotypu, takže v podstatě nelze popsat typický den. V průběhu studia bylo mým snem založit si vlastní lékárnu, což se mi po dlouhých peripetiích nakonec podařilo. Už třetím rokem provozuji lékárnu v Palladiu, věnuji se například zásobování jedné vyhlášené kliniky léčivy, které potřebují pro operace. Kromě toho se snažím lékárnu odlišit a zpestřit, takže například zdarma provádím ženám diagnostiku pleti pomocí speciálního moderního a velmi citlivého přístroje.

JAK SE UDRŽUJU V KONDICI

Pro psychickou i fyzickou pohodu je zásadní kvalitní spánek a pitný režim, na obojí kladu důraz. Výhodou je také fakt, že jsem nekuřák. Pokud jde o stravu, velmi bohatě snídám, poctivě obědvám, ale večeřím jen lehce. Mezi jídly si v průběhu dne si dopřávám dostatek ovoce a zeleniny. Mám ráda japonskou, thajskou, středomořskou kuchyni a dary moře. Naštěstí jsou tato jídla i zdravá.