Nahá Mašlíková fotí v Turecku kalendář. Máme první snímky

"Nečekala jsem takhle rychlý konec, dokonce vím, že se dělaly nové konkurzy na holky, které by byly odvážnější než my. Po mně se totiž chtělo, abych pořad moderovala jen ve spodním prádle, na což jsem nepřistoupila. Pak se o mě trousilo, že mám asi nosánek nahoru. To je ale přece o hrdosti a ne o nose nahoru," říká Mašlíková. Sexy šance byla i pro ni možností slušného příjmu peněz. Za měsíc vysílání totiž vydělala kolem čtyřiceti tisíc korun. A to nebylo málo. "Byly to pěkné peníze, ty mi teď budou samozřejmě chybět," dodává modelka.

Naštěstí má úspěch v modelingu, kde je i díky svému silikonovému poprsí stále více vidět. TeĎ fotí kalendář pro firmu FV Plast, která slaví dvacet let svého založení a kalendář bude reklamním předmětem. Fotky vznikají na pláži, u vodopádu, na mole i u bazénu v tureckém letovisku Belek, kam Mašlíková v úterý odjela se skupinou celebrit v rámci tradičního tenisového turnaje FV Plast Open 2008.

Mašlíková rozhodně nemusí litovat toho, že si nechala zvětšit ňadra a podstoupila kvůli problémům i jednu reoperaci. Její silikonové čtyřky jí totiž pomohou k dalším penězům. Za kalendář totiž dostala dvě stě tisíc korun. A jestli budou její prsa vidět? "Jo a ne," říká modelka. "Podprsenku nikdy nesundám, jsem vázaná smlouvami s klienty, pro které předvádím." A svá slova myslí vážně. Na rozdíl od České miss Renaty Langmannové, která se opaluje nahoře bez, horní díl plavek nesundavá ani u hotelového bazénu, ani na pláži u moře.