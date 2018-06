Nahá kráska propaguje vegetariánství

Filipínská supermodelka Isabel Rocesová se zapojila do nové kampaně mezinárodní organizace na ochranu zvířat PETA (People for the Ethical Treatment of Animals), jejíž členkou je například i Pamela Andersonová. Exotická kráska se rozhodla propagovat vegetariánství pomocí chili papriček.