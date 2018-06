Nahá Kobzanová si střílí ze showbyznysu snímky plnými sexy póz a krve

"Všichni fotí u moře nebo v ateliéru, já jsem chtěla přijít s něčím úplně jiným. Venkovské prostředí, farma, zabíjačka, krev, pole, seník i rybník, to byl můj ateliér, to byly moje rekvizity. Počasí nám neskutečně přálo, většinou jsme fotili o víkendech kvůli mým službám v rádiu a přes týden bylo hnusně, pršelo a na sobotu a neděli se vyčasilo a svítilo sluníčko. Stejně jsem ale nastydla. Poslední bylo focení v rybníce, který kvůli mě nechali vypustit a já v něm chytala jen v plavkách ryby. Teď děkuju stylistovi Filipovi Vaňkovi, že každé ráno začínám s aspirinem," líčí s úsměvem moderátorka a modelka.

Kontroverzní koncept, na kterém se kromě již zmiňovaného Filipa Vaňka podíleli producent Ladislav Novák, fotograf Vladimír Štross a jeho dcera Nikola a Vasil Stanko, chce provokovat a uštědřit facku českému showbyznysu.

"Zaslouží si ji a já se o ni tímto kalendářem snažím. Nehrajeme si na módu, naopak chceme ukázat její kontrast. Proto to venkovské prostředí, kde jsem za nalíčenou nanynku, proto všechny ty modely."

V modelech, v nichž je Kobzanová méně či více odhalená, ostatně vypadá pokaždé sexy. Ať už stojí u právě poraženého prasete nebo se vznáší ve vzduchu a pod ní stojí kočár, v němž jsou zapřaženi svalnatí muži. Její tělo, které kvůli focení trápila v posilovně, ostatně vynikne i bez modelů, ve chvíli, kdy je poodhalená nebo úplně nahá.

Co na odvážné snímky, které jsou sice jiné než ty, které nafotila v roce 2003 a přišla kvůli nim o korunku královny krásy, ale jsou přesto hodně odvážné, říká její přítel Štěpán Vojtěch? "Schvaluje mi to, věří, že když něco dělám, tak vím proč. Ale stejně jsem mu radši říkala, aby na focení nejezdil, aby to zvládl. Jednou tady byl a rychle zase odjel," směje se modelka.

Kalendář, jenž se bude křtít na konci roku, nebude jen tak k mání. "Exkluzivně se bude prodávat jen prostřednictvím webových stránek rádia Frekvence 1. Celý výtěžek půjde občanskému sdružení Helppes, které cvičí asistenční psy pro nevidomé i tělesně postižené," uzavírá Kobzanová.