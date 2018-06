Nahá Klumová šokovala v časopisu GQ hlavně účesem

Supermodelka Heidi Klumová o sobě prohlašuje, že jí vadí vlastní stehna, ale obecně je se svou postavou i po čtyřech dětech spokojená. Bylo by zvláštní, kdyby nebyla. Její figuru jí mohou závidět o deset let mladší ženy.

"Je mi 37 let, nejsem perfektní. No a? Krásná jste tehdy, když jste spokojená s tím, co máte," řekla Klumová v časopisu GQ, na jehož červencové obálce se opět objeví nahá.

Spíš než nahotou teď ale zaujala čtenáře svým účesem, který je daleko usedlejší, než jsme byli u blond krásky zvyklí. Klumová na svých dlouhých vlasech vydělala v reklamách spoustu peněz. Teď se ale rozhodla, že je čas na praktičtější sestřih. Vlasy výrazně zkrátila a ztmavila.

"Už mě to nudilo. Kdykoli jsem znuděná, změním to. Nechávám je narůst, pak stříhám a tak dokola. Někteří lidé nikdy účes nemění a vyhovuje jim to, ale mě by to nudilo," řekla modelka v televizní show Jay Lena.

V tomto interview také svěřila, že má ráda nahotu a i doma chodí často bez oblečení. Zřejmě to tedy nebylo naposled, kdy se manželka Seala pro nějaký časopis odhalila.

Líbí se vám účes nahé Heidi Klumové?