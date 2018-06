Nahá jsem se nikdy nestyděla, říká modelka Naďa Vinecká

Snímky jejího těla, které znají hlavně čtenáři erotických časopisů, fotografovali mimojiné David Kraus, Robert Vano či italský fotograf Bruno Oliviero, který se kdysi proslavil snímky herečky Sophie Lorenové.

Naďu často fotografuje i mnoho fotografů najednou. Bývá to na workshopech, ve specializovaných školách, doma i v zahraničí.

"Tuhle jsem pracovala na workshopu pořádaném v jednom pražském hotelu. O přestávce mi řekli, že na mě na chodbě čeká messenger - vyběhla jsem ven a on mi, celý překvapený, podal kytici, kterou mi nechal poslat jeden z účastníků workshopu."

Messengerovo překvapení bylo namístě. Naďa totiž vyběhla ven na chodbu v pracovním - tedy úplně nahá.

"Profesionální fotomodelku ze mě udělal Jadran Šetlík, který náhodou uviděl moje fotografie. Ty však neměly valnou výtvarnou kvalitu, pořídil je totiž amatér. To mi tenkrát bylo šestnáct a s kamarádkou mě oslovil na Karlově mostě muž, který se představil jako fotograf. Byly jsme šťastné, že z nás budou modelky. Fotil nás v tělocvičně a jako pozadí byla oprýskaná zeď," sdělila Naďa Vinecká.

Fotomodelka aktů Naďa Vinecká se nikdy nestyděla ukázat nahou krásu svého těla.

Na rozdíl od většiny lidí se nestydí. "Nestyděla jsem se ani jako malá holka, nikdy jsem neměla plavky. Ještě za totáče jsem chodila na plovárnu v Praze-Podolí, kde jsem se svlékla do naha a čekala jsem, co to udělá. Ale místo aby mě vyvedli, přidaly se ke mně další dívky."

Nadin přítel je seriózním manažerem a k její profesi je nesmírně tolerantní. Dítě Naďa plánuje, ale nechce nic uspěchat.

Denní program má modelka nabitý. Mimo jiné účinkuje v opeře Tosca v Národním divadle spolu s Peterem Dvorským a Evou Urbanovou. Hraje sama sebe, tedy dívku, která stojí modelem malíři. A jak jinak, než do půl těla.

Hlavní pracovní náplní Nadi Vinecké je ale přesto práce pro fotografy. Když vstoupí na "plac", svlékne se a namaže si tělo speciálním krémem. Pak přijde na řadu vizážistka, která pokožku dovede k dokonalosti.

Pózování pro fotografy trvá někdy i několik hodin: "Bývá to únavné, někdy je zima, někdy vedro, ale já se snažím tvářit příjemně, jsem za to přece placená."