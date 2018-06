Nahá Jennifer Anistonová v GQ magazínu: dokázala, že není těhotná

Devětatřicetiletá herečka navíc poskytla redaktorům GQ rozhovor o Johnu Mayerovi, v němž říká: "Nečekám jeho dítě. A také jsem nedostala žádost o ruku."



Jennifer Anistonová a John Mayer

Legraci si snaží udělat také z humbuku kolem zmínky o Angelině Jolie. "Legrační na tom je to, že lidé vůbec netuší, že společně všichni vyrážíme na víkend do Hamptonu," vtipkovala hvězda seriálu Přátelé o svém vztahu s Bradovou současnou partnerkou.



Angelina Jolie s partnerem Bradem Pittem

K poznámkám Jolieové o tom, že se zamilovala do Pitta během natáčení filmu Pan a paní Smithovi, kdy ještě byli Anistonová s Pittem spolu, herečka přiznává: "Nemám zlomené srdce. Směju se tomu. Jestli mě to překvapuje? Když uvážím, kdo to říká, tak mě nepřekvapí nic."

Anistonová rovněž vysvětluje, že ji její současný milenec John Mayer dostal hudbou: "Upřímně jsem o něm nic moc nevěděla, dokud jsem ho nepotkala. Slyšela jsem o něm... víte, Your Body, tu píseň. Ale co můžu říct, je, že jsem neměla ani ponětí, jak výjimečným hudebníkem je. A teď je prostě skvělé jen sedět a být svědkyní toho všeho. A dělám u toho něco jako ouha," dodala Jennifer.