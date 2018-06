Nahá finalistka Miss ČR Venclová: fotky unikly ze soukromého alba

Podle zákulisních informací se expřítel mladé dívky nemůže vyrovnat s jejím novým vztahem. Navíc se spekuluje, že to byl právě on, kdo nechal dívku sledovat poté, co zjistil, že s fotografem randí.

Výsledkem jsou paparazzi snímky, které oba usvědčily z poměru. Účet celé estrády není příznivý: Pýcha kvůli tomu přišel o místo v porotě, jelikož se jedná o střet zájmů. Body si nepřipsala ani samotná Venclová, které podle odborníků může vztah paradoxně ublížit, neboť bude pod větším dohledem. - čtěte Fotograf odstupuje z poroty Miss ČR, přiznal vztah s finalistkou

Vedení už kauzu s nahými fotografiemi prošetřilo, finalistce však žádný postih nehrozí.

"Dle vyjádření Petry Venclové se nejedná o fotografii, která by byla ke

komerčnímu užití, ale jedná se o fotografii ze soukromého privátního

alba jejího bývalého přítele," řekla iDNES.cz prezidentka Miss ČR Taťána Kuchařová.

Podobný problém už tradiční soutěž krásy řešila v souvislosti s Dianou Kobzanovou, která kvůli nafocení erotických fotografií přišla o titul Miss ČR 2001. "Je mi líto, že jsem u korunku přišla," přiznala po letech Kobzanová, "ale není to o tom, že bych litovala korunky jako takové, spíš to myslím celkově, protože to hodně ovlivnilo můj tehdejší osobní život. Litovat nemůžu, protože je to součást minulosti a nikdo s tím nic neudělá. Je to tak, bude a to je konec tohoto příběhu."

Petra Venclová je momentálně na dovolené v Tunisu, odpočívá zde se svou sestrou.