Nahá Britney Spears: objevily se cenzurované fotky

Video pochází podle agentury Korzo z roku 2007 a původní nesestřihaná verze se vůbec k fanouškům neměla dostat. Zpěvačka se v ní totiž objevuje téměř nahá. Na fotografiích, které se objevily na webových stránkách AlecByrne.com, jsou zachycena zpěvaččina odhalená prsa, která nakonec v konečné verzi klipu neukázala.

Britney Spears ve videoklipu tančí kolem tyče v černé paruce. Na sobě má pouze síťované punčocháče, miniaturní černé šortky, které spíše odhalují, než zahalují, a krátkou bundičku. Tu si sice na konci klipu, který běžel i v českých televizích, sundá, pikantních záběrů se ale diváci nedočkají. Nyní si je však mohou vychutnat na zveřejněných fotografiích.

"Když jsem poprvé viděl tyhle fotky ´nahoře bez´, říkal jsem si, že je to podvrh. Ale pak jsem si uvědomil, že jsou to vystřihané záběry z jejího videa natáčeného v roce 2007 s názvem Gimme More. Tehdy by ještě byla schopná své dva syny Seana a Jaydena klidně vyměnit za flákotu z Taco Bell anebo dvě marlborky. Takže pak mi došlo, že je to úplně odhalená Britney, která si pomalovala prsa fixem a trvala na tom, že se to video natočí podle ní," uvedl podle Korza nejmenovaný zdroj.

Britney Spears je momentálně na světovém turné, kde ji doprovází i bývalý manžel Kevin Federlin, jemuž soud svěřil do péče jejich dva syny v době, kdy se Britney léčila ze závislosti na alkoholu a drogách.